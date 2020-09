Twitch permite que criadores assistam filmes e séries com seguidores

Depois de integrar lives do Twitch ao Amazon Music, a plataforma de streaming ganha mais uma interconexão, desta vez com o Prime Video. Com as Watch Parties, os criadores de conteúdo agora podem compartilhar e interagir com seus seguidores as séries e filmes do catálogo da Amazon.

Em teste desde outubro do ano passado, as Watch Parties são restritas a assinantes do Amazon Prime e estão sendo liberadas globalmente. Os criadores podem, inclusive, monetizar as lives. Feito isso, é preciso criar uma sala e escolher uma atração do catálogo. Assim, durante a exibição, também é compartilhada a imagem da webcam e microfone.