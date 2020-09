Novo Sony Xperia com 5G tem detalhes vazados

Depois de lançar o Xperia 5 na IFA 2019, a Sony se prepara para apresentar seu sucessor, mas pode não ser na IFA 2020, feira de tecnologia que acontece em Berlim na semana que vem. O Xperia 5 II, considerado flagship da empresa, teve uma série de imagens reveladas.

O autor dos vazamentos é o leaker Evan Blass, um dos mais conhecidos nas redes sociais. O design do novo smartphone é claramente inspirado no irmão maior Xperia 1 II. Sua tela possui 6,1 polegadas, com uma proporção de 21:9 e a taxa de atualização de 120 Hz.



As barras laterais são extremamente finas e as superior e inferior foram mantidas, consideradas marcas registradas da Sony – eliminando, assim, a possibilidade do notch ou furo na tela para abrigar a câmera frontal. Falando nisso, a empresa escolheu, para a parte traseira, um conjunto de três sensores desenvolvido em parceria com a Zeiss Optics.

Imagens do Sony Xperia 5 II reveladas por Evan Blass - Reprodução

A câmera principal possui f/1.7 de 12 MP, com um zoom 3x de 12 megapixels e um snapper ultra grande angular de 12 megapixels que suporta um campo de visão de 124 graus. Na renderização vazada por Blass, o lado direito do dispositivo possui quatro botões, dois além dos conhecido de volume e ligar. A Sony tem teclas dedicadas à fotografia desde seus primeiros modelos.

O chipset que alimenta a conectividade 5G, segundo o leaker, deve ser o potente Qualcomm Snapdragon 865, com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Diferente do Xperia 5 original, o II possui alto-falantes estéreo e entrada para fone de ouvido. A bateria deve ser de 4.000 mAh.

A previsão é de que o Xperia 5 II seja lançado em evento independente, a acontecer no dia 17 de setembro. O início das vendas só deve ser após a primeira semana de outubro. A expectativa é que ele seja comercializado na faixa dos US$ 999 (aproximadamente R$ 5.295, na conversão direta).

Confira o vídeo promocional