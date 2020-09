Xiaomi incorpora gravador de chamadas do Google

Depois dos celulares Pixel e, posteriormente, Nokia, agora é a Xiaomi que terá no aplicativo Google Telefone a possibilidade de gravação de chamadas.

Segundo o XDA Developers, a chinesa adicionou a informação como um dos diferenciais de sua interface MIUI. Como os aparelhos em versão global utilizam o discador nativo do Android, conclui-se que a ferramenta vem da gigante de buscas.

Há relatos de que equipamentos com Android One, como o Xiaomi Mi A2 e o Mi A3 já receberam atualização, mas os que usam a MIUI não devem mesmo ficar de fora, com registros em aparelhos como os Redmi Note 8 Pro, Note 9S e Note 9 Pro.

Ainda não há informações sobre a disponibilidade global da gravação de chamadas, mas informações apontam que é necessário ter pelo menos o Android 9 instalado, com a versão mais recente do app Telefone.

A Google também liberou um novo recurso, antes restrito à linha Pixel. Trata-se do identificador de chamada, que alerta o usuário sobre ligações comerciais. Na tela, um ícone azul identifica o tipo de chamada, indicando, ainda, o nome da empresa.