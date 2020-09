Android 11 é lançado oficialmente

Depois de uma série de testes realizados nos últimos meses, a Google acaba de lançar oficialmente o Android 11, incluindo as novidades que vieram a ser conhecidas ao longo desse tempo.

Algumas áreas receberam maior atenção da empresa, como melhorias nas notificações, na privacidade e no controle e interatividade com outros dispositivos que usam a internet das coisas (IoT, na sigla em inglês).

As bolhas de notificação, similares ao Messenger, do Facebook, permitem que usuários interajam diretamente com seus contatos. A área de notificações foi simplificada e passa a reunir mensagens de diferentes apps e serviços.

Ainda sem um calendário definido, a nova versão começa a ficar disponível a partir de hoje para os smartphones Google Pixel e os chineses OnePlus, Xiaomi, Oppo e Realme. A gigante de Mountain View acrescentou que outras fabricantes estão prontas para lançar e atualizar os seus dispositivos nos próximos meses.