Spotify terá 'modo karaokê' e download para contas gratuitas

Aplicativo de streaming musical mais popular do mundo, o Spotify vem testando uma série de novidades para seus usuários.

Assim como outros serviços, o Spotify testa suas novidades de forma oculta. A leaker (vazadora, em português) Jane Wong, no Twitter, descobriu algumas delas e compartilhou em sua conta.

Karaokê

A principal delas é o "modo karaokê". Recentemente, a plataforma lançou uma parceria com o Musixmatch para mostrar as letras das músicas que estão sendo executadas. Agora, além de acompanhar, de forma sincronizada, os usuários também vão poder alterar o volume da voz do artistas para poder cantar em tempo real.

Motoristas

Para os motoristas, quando a ligação com o carro for detectada, a interface é redesenhada para não atrapalhar a concentração. Com imagens e botões maiores, também haverá uma indicação para que se use o Google Assistente para controlar o player sem interação física com o app.

Os usuários sem conta premium também foram contemplados com uma atualização. Antes restrito às contas pagas, o download de faixas também será permitido para escutar músicas e podcasts em modo offline. No entanto, há uma limitação de 30 minutos por dia.

Além disso, usuários que estiverem conectados à mesma rede Wi-Fi vão poder criar sessões em grupo e ouvir faixas e playlists simultaneamente.

Ainda não há uma data definida para todas as atualizações serem disponibilizadas globalmente.