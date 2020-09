Com os smartphones cada vez mais integrados em práticas de saúde e bem-estar, a Xiaomi está lançando uma nova funcionalidade para medir o ritmo cardíaco dos usuários.

Por meio do aplicativo Mi Health – não confundir com Mi Fit –, é possível usar a câmera e o flash do celular para conferir os batimentos. Basta colocar o dedo sobre os dois, com a funcionalidade ativada, e aguardar alguns segundos. A Mi Band, pulseira inteligente da Xiaomi, também mede o ritmo cardíaco, mas é ligada ao Mi Fit.

O antigo Samsung Galaxy S5 possuía uma tecnologia semelhante, mas a falta de precisão era uma das críticas mais constantes. Segundo o XDA Developers, o recurso ainda não está disponível para todos os smartphones da marca chinesa, mas que isso deve ocorrer em breve.