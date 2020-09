Depois de disponibilizar a versão final do Android 11, a Google confirmou o lançamento também do Android 11 Go Edition, voltado para smartphones com configurações mais básicas.

De acordo com a gigante de Mountain View, a nova edição foi otimizada para abrir aplicativos em uma velocidade 20% maior que a versão anterior. A navegação em gestos e o agrupamento de mensagens nas notificações também foram incorporados.

Desenvolvido para celulares com até 2GB de memória, o Android Go 11 Edition começa a ser liberado para atualização a partir de outubro. A empresa, no entanto, ainda não especificou quais modelos serão contemplados.