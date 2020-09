Lista de celulares mais potentes de agosto tem surpresa

Mensalmente, a Antutu publica resultados de testes feitos pelos próprios usuários de smartphones, criando uma tabela de desempenho com os celulares mais poderosos do período.

Habitado com frequência por dispositivos chineses, a ponta da lista de agosto, entre os flagships (topo de linha), é ocupada pelo ROG Phone 3, da Asus. A taiwanesa deu uma renovada no seu celular gamer com o processador Qualcomm Snapdragon 865+, o mais potente do mercado.

Topos de linha mais potentes de agosto - Reprodução

Bem próximos, na segunda e terceira posição, estão dois aparelhos da BBK Electronics. Tanto o OnePlus 8 Pro quanto o Oppo Find X2 Pro trazem o Snapdragon 865 em seu interior. Completam o "Top 5" o Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, com o mesmo Snapdragon Plus do ROG, e o chinês Redmi K30 Pro, da Xiaomi.

A Antutu também divulgou a tabela com o desempenho dos intermediários. Neste caso, todas as 10 primeiras posições são de dispositivos fabricados na China. O recém-lançado OnePlus Nord, com seu processador Snapdragon 765G otimizado para gamers, desponta na frente.