Facebook vai permitir que usuários assistam a vídeos juntos no Messenger

Para aproximar ainda mais seus usuários em período de isolamento social, o Facebook vai liberar uma nova funcionalidade para assistir a vídeos simultaneamente durante uma videochamada.



A rede social divulga que diariamente, são feitas mais de 150 milhões de videochamadas e mais de 200 milhões de vídeos são compartilhados. Com o Watch Together, esses números podem se encontrar, bastando iniciar uma videochamada ou criar uma Sala. Com a ferramenta, é possível compartilhar um vídeo próprio ou a partir das categorias listadas da aba Facebook Watch.



Até oito pessoas em uma chamada de vídeo e até 50 em Salas do Messenger podem usar o Watch Together, que será lançado gratuitamente nas próximas semanas.