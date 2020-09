YouTube vai lançar concorrente do TikTok

Depois do Instagram com o Reels, agora é a vez da Google investir em um concorrente ao TikTok. A gigante de Mountain View anunciou hoje o YouTube Shorts, um novo recurso que permite gravar, editar e compartilhar vídeos de até 15 segundos pelo aplicativo.

A novidade, por enquanto, está restrita a testes em dispositivos com o sistema operacional Android, na Índia. Em comunicado, no entanto, a empresa afirma que o Shorts vai estar, em breve, presente em outros países e também no iOS.

Visual do YouTube Shorts - Divulgação

Com funções parecidas com a de seus concorrentes diretos, Reels e TikTok, a plataforma permite combinar vários vídeos diferentes e adicionar músicas por meio de bibliotecas de áudio, além de poder acelerar vídeos e trazer um timer para gravação sem as mãos.



Outros recursos para o Shorts devem ser anunciados em breve, de acordo com o YouTube. Recentemente, o aplicativo incluiu uma fileira em sua página inicial exclusiva para a divulgação do novo formato e também vai possibilitar a transição de um vídeo para o outro deslizando na vertical, assim como é no app chinês.