Rappi faz parceria para oferecer serviços de bem-estar

Em mais um movimento para se consolidar como um superaplicativo, o Rappi fechou parceria com a Mude, que oferece serviços como aulas de yoga, meditação e musculação ao ar livre.

Os superapps, como são conhecidos globalmente, começaram na China e concentram diversas ferramentas em uma só. Em julho, o Rappi anunciou que estrearia no Rappi Entertainment opções como Rappi Music, Rappi Games, Rappi Shopping e Rappi Live Events.

Para acessar a nova funcionalidade, é preciso clicar em Rappi Entertainment e clicar no ícone "Yoga e Fitness". Nesta opção, encontram-se aulas on-line com orientações para exercícios que podem ser feitos em casa.

Para usuários do Rio de Janeiro, o app ainda oferece a opção de agendamento de aulas presenciais de yoga, meditação e musculação, que podem ser realizadas em espaços reservados pelo próprio Rappi. Em meio à pandemia do coronavírus, as aulas limitam o número de participantes e respeitam orientações das autoridades de saúde.

Os conteúdos on-line podem ser acessados de forma gratuita. Segundo Fernando Vilela, diretor de Estratégia do Rappi, a nova plataforma de wellness "chega para aumentar o alcance das aulas físicas a um público muito mais amplo que já está dentro do superapp".

Para Vilela, as aulas digitais são especialmente úteis e convenientes para quem deseja manter a forma sem sair de casa devido às atuais restrições de atividades impostas pela pandemia.