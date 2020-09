Novos AirPods Studio têm imagens reveladas

Em pelo menos duas cores, cinza e branco, os AirPods Studio, são a aposta da Apple para a entrada no mercado de headphones topos de linha.

Como design sempre foi uma questão importante para a empresa de Cupertino, os novos AirPods não devem fugir à regra. Eles devem ser lançados em duas versões, uma delas esportiva, como na imagem abaixo. Pelo tamanho dos fones retangulares, é possível que se tratem de equipamentos over-ear, que cobrem o entorno das orelhas.

AirPods Studio, da Apple - Reprodução

Uma outra versão, mais premium, pode ter acabamento em couro. Segundo o leaker Jon Prosser, os AirPods Studio não trarão distinção entre os lados direito e esquerdo, que conseguirão detectar em qual ouvido estão posicionados e otimizar a experiência.

Para fazer frente a concorrentes de peso como Sony e Bose, os fones da Apple também trarão cancelamento ativo de ruído. O carregamento será feito pela conexão USB-C e não haverá entrada para o cabo P2 de 3,5 mm. De acordo com rumores, o preço aguardado é de US$ 350 (aproximadamente R$ 1.846, na conversão direta), no entanto, a data de lançamento ainda não foi confirmada.