Amazfit Band 5 tem oxímetro e suporte a Alexa

Parceira da Xiaomi, a Huami acaba de lançar a Amazfit Band 5, sua nova pulseira inteligente. Visualmente, o gadget guarda muitas semelhanças com a Mi Band 5.

Focada no desenvolvimento de atividades físicas, com diversas funções similares, a smartband da Huami possui algumas vantagens em relação ao modelo campeão de vendas. A começar pelo oxímetro, que mede a saturação de oxigênio no sangue, e suporte para Amazon Alexa, fazendo com que ela responda a comandos de voz.

Visor da Amazfit Band 5 - Reprodução

À primeira vista, é fácil confundir os dois vestíveis. A Amazfit, no entanto, tem uma base sensível ao toque retangular, enquanto na outra é redonda. Suas watchfaces também são simplificadas e autonomia da bateria de 125 mAh faz com que ela funcione por aproximadamente 15 dias seguidos antes de recarregar.

A Amazfit Band 5 está à venda por US$ 45 (aproximadamente R$ 280, na conversão direta) no site da Amazon.