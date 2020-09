WhatsApp pode ter login múltiplo em breve

Uma das funcionalidades mais aguardadas para o WhatsApp é a possibilidade de conectar a mesma conta em outros dispositivos sem que seja necessário manter o celular principal ligado.

Um de seus rivais, o Telegram, já oferece essa opção há bastante tempo e ela pode estar a caminho do mensageiro do Facebook. De acordo com rumores, até quatro dispositivos vão poder se conectar simultaneamente, com as conversas sincronizadas entre eles. Dessa forma, será permitido usar o WhatsApp Web, por exemplo, sem que o smartphone esteja conectado.

Vazamento da versão beta do WhatsApp com o novo recurso - Reprodução

O novo recurso ainda está entrando na fase beta, de testes, e ainda não há previsão para disponibilidade global.