OnePlus 8T vai ser lançado em 14 de outubro

Ficou para o dia 14 de outubro o lançamento do novo OnePlus 8T. Após uma série de rumores, a fabricante chinesa confirmou evento on-line para apresentar o smartphone e outros produtos.

Desta vez, o modelo topo de linha da OnePlus não terá uma versão Pro e, segundo vazamentos, trará um display AMOLED de 6,65 polegadas, com resolução FullHD Plus e a taxa de atualização de 120 Hz. O furo para abrigar a câmera frontal, com upgrade para 32 MP, é o mesmo do OnePlus 8.

Na parte traseira, o conjunto quádruplo agora deve ir para um módulo retangular. O sensor principal é de 48 MP, enquanto a grande angular é de 16 MP, marco de 5 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. A principal discussão, ainda não confirmada pela OnePlus, é a respeito do processador. Ainda não se sabe se o escolhido será o Snapdragon 865 ou 865+.

A bateria de 4.500 mAh deve vir acompanhada do suporte para carregamento rápido de 65 W. Entre as opções de memória RAM, haverá versões com 8 GB e 12 GB, além de 128 e 256 GB de armazenamento, respectivamente.

No mesmo evento, a marca vai lançar o aguardado fone TWS Buds Z.