Qualcomm lança processador 5G para smartphones intermediários

A Qualcomm anunciou hoje (22) seu novo chip que vai equipar novas gerações de smartphones do tipo "intermediário premium". Com suporte à conectividade 5G, o Snapdragon 750G tem atualizações na inteligência artificial e no desempenho para jogos. Além disso, o novo equipamento é compatível com WiFi 6 e Quick Charge 4+.

Segundo a Qualcomm, trata-se de um octa-core baseado nos núcleos Kryo 570 de até 2,2 GHz e 8 nm, acompanhado da GPU Adreno 619. O conjunto garante até 10% mais desempenho gráfico que o Snapdragon 730G. A performance no processamento chega a ser 20% superior.

A chinesa Xiaomi será a primeira fabricante de celulares a trazer a novidade, segundo publicação feita no Twitter, no dia 1º de setembro.