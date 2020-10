Por MH

Habitué das rodas de celebridades, artistas e influenciadores da Baixada Fluninense e dono de uma casa de festas das mais concorridas, a Invento Espaço Festa, o decorador Júnior Pires acaba de lançar mais um emprendimneto que já é sucesso. Com apoio da mãe, a Cheff Berenice Pires, Júnior e o noivo, o empresário Victor Lima, acabam de inauguram um acolhedor espaço gastronômico, A Condessa Bistrô, um aconchegante restaurante localizado no coração da cidade.

Com uma pegada rústica e ao mesmo tempo contemporânea, o espaço, segundo Júnior, "foi planejado para ser um ambiente acolhedor, agradável e familiar e proporcionar encontro memoráveis entre amigos e familiares".

O bom gosto da decoração, segundo o empresário, já levou clientes mais exigentes a declarar que "parece que estão em Paris ou na Zona Sul do Rio. "Tudo foi muito bem planejado e elaborado, para que pudéssemos apresentar aos nossos amigos e clientes um bistrô diferenciado. Aliás, o nome Condessa, foi nos sugerido, após uma conversa com um de nossos amigos, que disse que nosso espaço, estava sendo montado e ficando a cara de uma Condessa", lembra.

No cardápio, destaque para a gastronomia italiana, sem esquecer dos petiscos brasileiros, peixes, caldos e outras delícias, tudo capitaneado pela Cheff Berenice Pires e por Mônica Lima, mãe de Victor.

"Esse é o nosso maior e melhor tempero. Sendo inclusive, nosso segredo de tudo. Ter nossas mães, no comando do coração de nosso Bistrô, a cozinha", afirma Júnior, acrescentando que a casa aposta nas massas caseiras e, bem servidas, que variam de R$ 12 a, no máximo, R$ 15, sempre acompnahads por vinhos de safras especiais.

"O feedback e os elogios de nossos clientes tem sido nosso orgulho. Eles estão realmente, felizes e acolhidos", comenta o decorador. Já Victor, acrescenta que "todos os clientes marcam a casa nas redes sociais, elogiam a comida, o local, o diferencial e afirmam que querem voltar".