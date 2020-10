Por MH

Projeto do Senac RJ, o Meu Job Meu Jeito, é um talkshow com especialistas em carreira e jovens inspiradores, que busca orientar outros jovens na busca por definição do seu futuro profissional. Apresentado pelo ator do canal Parafernalha, Daniel Curi, o programa avança pelo mês de outubro com mais duas grandes novidades para divertir e orientar. A primeira delas é o Meu Job Meu Jeito Show, que vai ao ar no dia 20, às 20h, no canal do Senac RJ no Youtube (youtube.com/senacrj)

Com altas doses de humor e conteúdo relevante característicos do projeto, no MJMJ Show Daniel Curi representará situações quase reais de personagens que passam pela pressão familiar, pessoal e social nessa etapa tão decisiva da vida. E entrevistará jovens que já fizeram suas escolhas, seja pelo caminho do empreendedorismo ou da carreira. O MJMJ Show contará ainda com a presença da psicóloga e neuropsicóloga Cintia Campos, que abordará questões como a importância do autoconhecimento, perfis comportamentais, técnicas para lidar com a insegurança e planejamento de carreira.

O público que acompanhar a transmissão ao vivo também poderá se inscrever na oficina Descobrindo meus Pontos Fortes, ação de autoconhecimento e perfil comportamental personalizada para cada um dos participantes. A oficina é gratuita e tem vagas limitadas, disponíveis de acordo com a ordem de inscrição.

A outra novidade do projeto que também estará no ar em 20 de outubro, é o hotsite MJMJ, que reúne conteúdo diversificado sobre carreira e empreendedorismo, desde ferramentas de gestão, direcionamento e plano de negócios até dicas sobre como se portar em entrevistas de emprego, elaborar um currículo ou planejar os estudos e direcionar a carreira. O endereço é http://meujobmeujeito.rj.senac.br.

Sobre o Meu Job Meu Jeito

MJMJ reúne uma série de ações para apoiar os jovens na escolha da profissão e na busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Com uma pegada jovem e irreverente, apresenta situações e desafios que esse público pode encontrar no mundo do trabalho. Nesta segunda temporada, que teve início em agosto, uma programação intensa e muito interativa tem agitado o Facebook e o Instagram do Senac RJ com uma websérie, e-books, enquetes, figurinhas e muito conteúdo interessante para quem está em momento de tomar decisões na área profissional, independentemente da faixa etária a que se destina o projeto.