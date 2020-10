Por O Dia

A Prefeitura de Guapimirim vai iniciar, na próxima segunda-feira, dia 26, as projeções das imagens no Centro Integrado de Monitoramento, para prevenir e detectar a violência urbana do município. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil do município.

Segundo Matheus Lopes do Nascimento, subsecretário de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, "os moradores de Guapimirim sempre tiveram grande expectativa pela criação deste sistema, porque é uma forma de inibir os criminosos. Com o monitoramento pelas câmeras, poderemos inibir os crimes e identificar alguém que o tenha cometido", diz.

Amanhã, as câmeras serão instaladas para fase de teste e ajuste tecnológico. O subsecretário explica que serão 15 câmeras que vão funcionar do Centro de Guapimirim ao Vale das Pedrinhas."Vamos instalar o equipamento em 10 bairros do município além do Centro da cidade.

Terão este monitoramento os bairros Iconha, Jardim Guapimirim, Parada Modelo, Jardim Modelo,Vale das Pedrinhas, Parque Freixal, Cantagalo e Bananal", esclareceu Matheus Lopes. Pelo Centro Integrado de Monitoramento de Guapimirim vai ser possível identificar acidentes de trânsito, roubos, furtos, proteção à depredação de patrimônio e identificar placas e características de carros.