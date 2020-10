Campanha Liquida Nova Iguaçu vai de 26 de outubro a 7 de novembro Reprodução

Liquida Iguaçu no TopShopping



A cidade de Nova Iguaçu será palco de uma grande campanha, de 26 de outubro a 7 de novembro, que visa a amenizar os impactos da pandemia no comércio local e impulsionar a retomada das atividades econômicas na cidade. Dentre os participantes está o TopShopping Nova Iguaçu, onde os clientes poderão aproveitar ofertas de até 70% de desconto em lojas de moda, acessórios, calçados e eletrônicos.



As ofertas serão disponibilizadas tanto nas lojas físicas quanto para as compras on-line pela Vitrine Virtual do TopShopping. Para ter acesso aos serviços é fácil: basta entrar no aplicativo ou site do shopping, clicar na loja de interesse e escolher a plataforma para realizar o pedido.



A campanha Liquida Iguaçu visa estimular o setor do varejo, mas também ressalta os cuidados em relação à pandemia. O shopping segue com as medidas de segurança sanitária necessárias para o combate à Covid-19, entre elas o distanciamento social, distribuição de álcool em gel e medição temperatura.



TopShopping Nova Iguaçu

Av. Governador Roberto Silveira 540

Centro – Nova Iguaçu.

Telefone: (21) 2667-1787.