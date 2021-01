Por O Dia

Publicado 13/01/2021 00:00

O Programa Limpa Rio executado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, inicia hoje, às 9h a limpeza do Rio Imbariê e o Canal Real Estrela que cortam o distrito de Imbariê, região muito afetada com inundações nos últimos dias de chuvas fortes.

Muita sujeira

Na intervenção de 5.166 metros do Rio Imbariê o Inea deve retirar mais de 40 mil metros cúbicos de sedimentos e, nos 1.519 metros Canal Real Estrela, a previsão chega a mais de 10 mil metros cúbicos.

Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, o programa de combate às enchentes limpou e desassoreou nos, últimos três anos, mais de 250 quilômetros de rios, canais, valões e córregos nos quatro distritos. Mesmo assim, a população caxiense foi a que mais sofreu com as chuvas que caíram sobre a região nos últimos dias.

"Ações como a do Limpa Rio são fundamentais para o trabalho de prevenção e de mitigação do impacto das grandes chuvas. Estamos atuando em todo o estado através do programa e com o olhar atento para a Baixada Fluminense", explica o Secretário de Estado do Ambiente, Thiago Pampolha.