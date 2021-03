Os animais foram encontrados em condições precárias Divulgação/Linha Verde

Por MARCO ANTÔNIO CANOSA

Publicado 17/03/2021 17:52

Uma denúncia feita ao Linha Verde – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – sobre maus tratos contra animais, levou a polícia militar, nesta quarta-feira (17) ao Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. No local, os policiais identificaram uma área com cerca de 300 metros quadrados degradada, contendo diversas sucatas poluindo área verde, além de dois cães em aparente condição de desnutrição, sem nenhuma condição de higiene, água e alimentação.

Quando indagado pelos policiais sobre o estado dos animais, o morador informou que o responsável por eles estaria doente. Ele foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada com base na lei de crimes ambientais. Segundo o Linha Verde, em contato com a Prefeitura do Rio, os policiais foram informados que não havia local para onde os cães pudessem ser encaminhados, ficando a cargo da delegacia decidir onde guardar e tratar os animais.

Segundo o programa Linha Verde, em 2021 já foram recebidas mais de 1.500 denúncias sobre maus tratos contra animais em todo o Estado, mais de 800 delas no município do Rio de Janeiro.

Para denunciar qualquer crime ambiental, a população pode ligar para os telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, usar o aplicativo Disque Denúncia RJ para celulares ou então, denunciar pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido.