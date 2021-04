Geral - Vacinaçao contra a Covid-19, na manha de hoje, no Museu do Amanha, zona portuaria do Rio. Carla Damasceno recebeu a primeira dose da vacina Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por LUCIANO PAIVA

Publicado 01/04/2021 14:55

Pouca movimentação e nenhuma fila. Assim foram as primeiras horas da manhã desta quinta-feira no Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio, que passou a ser mais um ponto de vacinação contra a Covid-19. No local, o atendimento será de segunda a sexta, das 8h às 17h. O secretário estadual de Saúde, Daniel Soranz, foi ao museu e aplicou algumas doses pessoalmente nos primeiros que chegaram ao posto.

"A gente continua a vacinação até finalizar o grupo de 60 anos ou mais. É claro que o grupo de comorbidade tem que ser contemplado. E a gente tem avaliado, a partir do calendário que o governo do estado colocou, tentando compatibilizar tudo isso com o calendário do Ministério da Saúde, mas a prioridade é continuar vacinando as pessoas de 60 anos ou mais. Até o dia 24 vamos continuar vacinando esse grupo, para só então, de acordo com a remessa de próximas doses, a gente poder definir com mais clareza quais são os próximos grupos e como a gente vai vacinar", destacou.

Publicidade

A tranquilidade para receber a vacina espantou Carla Damasceno, que veio de Xerém para conseguir ter um atendimento mais rápido no Centro do Rio. "Estão todos os postos muito cheios para os lados de lá. Como tenho dois endereços, e um deles é por aqui, optei por vir logo para cá por estar bem mais fácil", destacou.

Sensação semelhante teve Maria do Rosário Silva Araújo, que é moradora de Caxias. Apesar da agilidade no atendimento, o que mais a deixou aliviada foi o fato de precisar estar duplamente protegida por causa de um problema de saúde na família. "Minha filha está internada no Hospital dos Servidores, onde faz diálise. Não posso correr o risco, né? Preciso estar ao lado dela e a vacinação é muito importante. Espero que todo o povo tenha mais consciência e se proteja melhor também", pediu.

Publicidade

Nesta quinta-feira, primeiro as mulheres de 68 anos receberam a vacina, enquanto na parte da tarde será a vez dos homens de 68 anos. Nesta próxima sexta, serão imunizados os idosos de 67 anos (mulheres de manhã e homens à tarde). No próximo sábado, tem repescagem para quem tem 67 anos ou mais.

Cacique de Ramos entra na 'guerra'

Publicidade

Ainda na manhã desta quinta-feira, o prefeito Eduardo Paes usou as suas redes sociais para anunciar que a quadra do tradicional Cacique de Ramos, em Olaria, vai funcionar como um novo ponto de vacinação contra Covid-19 a partir da próxima semana. O local vai ajudar a cidade a desafogar as filas nas Clínicas da Família e Centro municipais de Saúde. Até o momento, cerca de 11% da população carioca — ou 752 mil pessoas — receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.

O Rio agora conta com seis pontos extras em funcionamento para vacinação da população, já incluindo o Museu do Amanhã e o anúncio da quadra do Cacique de Ramos. As demais são: o Jockey Club Brasileiro, na Gávea; o Hotel Fairmont Copacabana; o Museu da Justiça no Centro; e a Cidade das Artes.