Publicado 04/02/2023 14:31 | Atualizado 04/02/2023 15:39

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido durante o desabamento de uma casa, na manhã deste sábado, em Campo Grande, zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, oficiais da unidade de Campo Grande foram acionados às 9h23 para o desabamento de uma edificação na Estrada do Monteiro, 837.

CASA DESABA: uma casa desabou na manhã deste sábado em Campo Grande. Bombeiros estão no local. Segundo testemunhas o imóvel estava passando por uma reforma pic.twitter.com/7qXTm8a2rW — jardimcatarinaemfoco (@jardimcatarina1) February 4, 2023

Marcelo Castilho, de 36 anos, foi encaminhado para o Hospital Rocha Faria. Já o homem identificado apenas como Alan, de 30 anos, morreu no local. Segundo testemunhas o imóvel estava passando por uma reforma. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Marcelo Castilho se encontra estável, realizando exames de imagem, e permanece em observação clínica.