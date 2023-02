Publicado 04/02/2023 15:26

Rio - Uma mulher e um bandido morreram e duas pessoas ficaram feridas durante um tiroteio na Avenida Brasil na noite de sexta-feira (3). De acordo com a PM, policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizavam policiamento pela Avenida Brasil quando se depararam com criminosos armados cometendo assaltos na altura da Favela da Maré. Um dos suspeitos atirou contra os policiais e foi baleado, mas morreu no hospital.



Um dos feridos era passageiro de um ônibus da linha Central-Taquara. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Os policiais militares envolvidos na ação foram ouvidos e as armas foram apreendidas. Testemunhas prestaram depoimento e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos



A empresa TREL, dona do ônibus da linha Central-Taquara, emitiu uma nota: "A Trel lamenta profundamente o ocorrido em mais um ato de violência e se solidariza com a família da vítima de uma troca de tiros na Avenida Brasil, que também atingiu outros dois passageiros."