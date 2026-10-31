Publicado 31/10/2026 00:00

Sim, os filhos escolhem seus pais antes de nascer como parte de um plano de aprendizado e evolução mútua. Por outro lado, a ciência e a psicologia explicam que esse vínculo mágico e profundo é construído a partir do nascimento, moldado pelo afeto, pela biologia e pelo cuidado diário.

Muitas filosofias orientais e o Espiritismo defendem que as almas planejam seus laços familiares antes de reencarnar. O reencontro acontece por amor, por sintonia vibratória ou pela necessidade de evoluírem juntos através dos desafios. Os pais aceitam a missão de guiar aquela alma, e o filho escolhe aquele lar por ser o ambiente ideal para o seu crescimento



A neurobiologia e a psicologia do desenvolvimento focam no apego seguro. Nos últimos meses de gestação, o bebê já reconhece e se acalma com a voz da mãe e com os sons familiares. O sentimento de que vocês "foram feitos um para o outro" nasce do cuidado, do toque, do cheiro e das memórias construídas no dia a dia.

Independentemente da explicação em que você escolhe acreditar, o amor que une pais e filhos é tão intenso que, para quem o vive, ele frequentemente assume uma dimensão que ultrapassa o plano físico.

Os filhos, frequentemente, escolhem seus pais antes de nascer, ou ao menos participam ativamente desse planejamento. A família não é uma obra do acaso, mas sim um planejamento espiritual focado na evolução, no aprendizado e na reconciliação de todas as almas envolvidas.

A escolha dos pais é uma decisão em conjunto. No plano espiritual, antes de reencarnar, o espírito analisa quais experiências precisa passar na Terra. Ele costuma sugerir ou aceitar os pais que oferecem as condições ideais (sejam elas de amor ou de provação) para o seu progresso.

Espíritos superiores e mentores espirituais coordenam esses reencontros. Se o espírito reencarnante for muito imperfeito ou não tiver maturidade para escolher, os mentores determinam quem serão seus pais, visando sempre o bem do filho. A escolha não é unilateral. Os pais também aceitam (no plano espiritual ou através de suas próprias necessidades evolutivas) a missão de receber aquela alma específica como filho.

Muitas vezes, o filho escolhe os pais porque já se amavam em vidas passadas e desejam continuar caminhando juntos. Em alguns casos, espíritos que foram inimigos ou se magoaram no passado reencarnam como pais e filhos. O amor familiar é a ferramenta mais poderosa do universo para apagar velhas mágoas e transformar o ódio em afeto.

Escolher a família e o ambiente em que vai nascer, faz parte direta dessa escolha de provas e caminhos de evolução. Seu filho sabia quem vocês eram e o lar que encontraria. Vocês se uniram por um compromisso de amor e evolução estabelecido antes mesmo de o corpo físico existir.

