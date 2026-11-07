Publicado 07/11/2026 00:00

No mundo espiritual, chorar por quem faleceu não faz mal, pois o choro é uma expressão natural de afeto e saudade. Não se exige que a dor seja escondida e se reconhece as lágrimas como um mecanismo legítimo de alívio emocional.



No entanto, há uma distinção importante entre a saudade amorosa e o sofrimento destrutivo. Os espíritos são sensíveis aos sentimentos de quem ficou. O que determina se o choro afeta negativamente o desencarnado é a intenção e a vibração por trás das lágrimas.



O choro que faz bem, as lágrimas de saudade, é o choro sincero de quem sente a falta física do ser amado, mas compreende que a vida continua em outra dimensão. O espírito desencarnado recebe essas manifestações como lembranças de carinho, ternura e amor. Ele se sente amado e lembrado, o que pode até fortalecê-lo no plano espiritual.

O choro que pode prejudicar é o sofrimento por revolta. É o choro alimentado por desespero profundo, inconformismo, apego excessivo ou questionamentos agressivos contra as leis divinas. E isso tem efeito no espírito.



Como os laços fluídicos e mentais continuam existindo, o espírito pode absorver essa angústia e revolta. Isso pode causar perturbação, culpa por ver o sofrimento do familiar e, em alguns casos, dificultar o seu processo de desligamento da Terra e de evolução espiritual.

Para equilibrar o coração e auxiliar quem partiu, substitua o desespero pela prece: A oração sincera emite vibrações de paz, luz e equilíbrio, funcionando como um bálsamo para o espírito que se reconstrói no plano maior. Foque nas memórias felizes: recordar os momentos de alegria vividos juntos envia energias positivas que motivam o ente querido.

Pratique o bem em nome dele. Direcione a dor transformando-a em caridade ou ajuda ao próximo. Homenageie a memória de quem se foi e gera alívio para ambos os lados.

