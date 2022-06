Vista única - Arquivo pessoal

Vista únicaArquivo pessoal

Publicado 27/06/2022 22:17

Foi o que encontramos quando fomos conhecer o mirante da Floresta, uma casa de família localizada na Tijuca, visando oferecer uma experiência única aos seus visitantes.

Registro da nossa visita ao Mirante da floresta - Arquivo pessoal

A recepção é feita pelo proprietário Rodrigo Dirques, que não mede esforços para deixar todos a vontade, em todo espaço. A recepção é feita pelo proprietário Rodrigo Dirques, que não mede esforços para deixar todos a vontade, em todo espaço.

Conforme o proprietário Ricardo, a ideia é oferecer muito além do serviço, mas uma experiência única de aproveitar o café matinal, com vista única e privilegiada, respirando ar limpo, ouvindo o canto dos pássaros e até mesmo rir das travessuras dos macacos que residem na floresta ao entorno do local.





É muito importante mencionar que o Mirante da Floresta fica na Comunidade da Coreia na Tijuca. Os funcionários são residentes no local, logo gera renda para a localidade.

O café da manhã, é em formato de Buffet self-service livre e funciona aos Sábados e Domingos das 9h às 12:30, custando apenas R$65,00 por pessoa, mediante reserva.



Para reservar, você pode utilizar o link



Como decidimos ir em cima da hora, as reservas estavam esgotadas, mas entramos em contato pelo telefone acima e conseguimos pegar uma reserva em no-Show.

Caso tente reservar e esteja lotado, esta é uma boa opção para tentar uma reserva em cima da hora.



Iniciar o dia no Mirante da Floresta, contribuiu para que o nosso dia, como casal, fosse muito especial.

É muito importante mencionar que o Mirante da Floresta fica na Comunidade da Coreia na Tijuca. Os funcionários são residentes no local, logo gera renda para a localidade.O café da manhã, é em formato de Buffet self-service livre e funciona aos Sábados e Domingos das 9h às 12:30, custando apenas R$65,00 por pessoa, mediante reserva.Para reservar, você pode utilizar o link https://linktr.ee/Mirantedafloresta ou pelo telefone (21) 96936-0640.Como decidimos ir em cima da hora, as reservas estavam esgotadas, mas entramos em contato pelo telefone acima e conseguimos pegar uma reserva em no-Show.Caso tente reservar e esteja lotado, esta é uma boa opção para tentar uma reserva em cima da hora.Iniciar o dia no Mirante da Floresta, contribuiu para que o nosso dia, como casal, fosse muito especial.