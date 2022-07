Drinks - Imagem reproduzida da internet

01/07/2022

A carioca Barin é a nova marca que vem chamando a atenção no mercado nacional de drinques prontos, mais conhecidos por 'ready to drink'.Artesanais e fabricados com fórmulas próprias, os destilados são oferecidos em três sabores, que traduzem as bebidas clássicas: a Caipirinha de Limão - feita com cachaça, limão e açúcar, de forma bem tradicional e saborosa; o Moscow Mule - feito com vodca, gengibre, limão e hortelã -, ganhou uma pitada especial de brasilidade com mix de ingredientes, diferenciando o sabor; E o Gin Tropical conta com a receita autoral à base de gin, caju, coco e abacaxi, e oferece o frescor que o brasileiro gosta."A ideia da lata surgiu pela questão da sustentabilidade, mas o grande desafio da marca é quebrar o paradigma de que produto enlatado não pode ser super premium. O luxo pode ser prático, arrojado e preocupado com a sustentabilidade", revela Rodrigo Carvalho, fundador da Barin.A marca carioca aterrissa, em breve, em São Paulo e já tem vendas através do e-commerce.“São Paulo é uma praça fundamental para nós, e para entrar com o pé direito, vamos seguir o mesmo modelo que utilizamos no Rio. O segundo passo é a consolidação da marca no mercado brasileiro. E o maior desafio da Barin foi montar um produto premium, prático e pronto para consumo, e isto é algo que não se encontra com facilidade nos mercados, A marca traduz sofisticação de forma disruptiva'', detalha Rodrigo.