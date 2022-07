Pizza tradicional da Itália - Imagem reproduzida da internet

Publicado 01/07/2022 19:36

Pizza é sempre uma boa pedida, e geralmente é a comida mais democrática, perfeita para um encontro entre amigos, um jantar romântico e até a companheira de uma hora extra no trabalho. Trazendo um compilado de sabores clássicos de pizzas no mundo, com DNA tipicamente italiano, a Mozza chegou ao Rio para oferecer uma experiência exclusiva para os verdadeiros apreciadores de pizza.





A pizzaria começou suas operações recentemente, ainda em esquema Dark Kitchen, na altura do Posto 2 em Copacabana. A tradição também segue na hora do preparo das pizzas: a marca traz uma massa artesanal elaborada com blend de farinha italiana e integral, com fermentação de 48h e produtos importados fazem parte da seleta linha de insumos exclusivos e de altíssimo padrão, pensados minuciosamente para oferecer um cardápio com sabores diferenciados.





O menu é composto por duas opções de panini e as famosas redondas em apresentações de 25cm e 35 cm, salgadas e doces. Como entrada, a sensação da casa é o Panini de Calabresa, massa de longa fermentação com farinha italiana, molho de tomate italiano, muçarela, calabresa, cebola roxa e finalizada com parmesão (R 34,00).





Entre as opções principais, as estrelas são: Carbonara, massa de longa fermentação com farinha italiana, muçarela, parmesão, bacon, ovo cozido, pimenta do reino e finalizada com tomilho fresco (R71,00 -- 35cm e R 45,00 -- 25cm), Cogumelo Trufado, massa de longa fermentação com farinha italiana, alho, muçarela, parmesão, cogumelo paris, pimenta do reino, salsinha, finalizado com azeite de trufas (R74,00 -- 35cm e R48,00 -- 25cm) e Supreme, Massa de longa fermentação com farinha italiana, molho de tomate italiano, muçarela, jalapeño, cogumelos paris frescos e pepperoni moído (R 80,00 -- 35cm e R 49,00 -- 25cm).





Já no leque de pizzas doces, as sensações ficam por conta de Bananoffee, massa de longa fermentação com farinha italiana, cream cheese, biscoito de leite, banana e doce de leite (R 48,00) e Nutella com Morango, Massa de longa fermentação com farinha italiana, Nutella e morangos laminados (R 64,00).





Os pedidos podem ser realizados pelo site Link ou pelo telefone (21) 3546-9825.