Mulheres na linha de largada - Daniel Rocha

Mulheres na linha de largadaDaniel Rocha

Publicado 12/08/2022 04:39

Um um levantamento da Federação Paulista de Atletismo revelou que, o esporte já ajudou 23% das atletas a vencerem doenças como câncer e depressão. Inclusive, em 2017 a presença feminina em provas de rua foi de 42,92%, ante 34,19% em 2014, isto é, as mulheres estão dominando a corrida, seja nas ruas, nos parques ou em eventos esportivos.

Uma evidência disso, é o aumento na adesão aos grupos de treinos e até provas de corrida de rua, organizados por elas e para elas.

De acordo com Eli Rocha e Paulo Santos, produtores e organizadores de treinos e provas de corrida de Rua, no Rio de Janeiro, CPR Eventos, a adesão das mulheres para a prática do esporte tem crescido mais a cada ano.

"Devido a esse crescimento, acontecerá a 8ª edição da Corrida das Poderosas vai acontecer no Parque de Madureira dia 14 de Agosto. O principal objetivo é levar todas as poderosas para se movimentar para trazer bem estar para o corpo e a saúde emocional e assim conhecer novas mulheres e terem troca de experiências que é super importante. Pra darmos ainda mais incentivo, criamos premiação especial para categoria geral e e faixa etária de 5 em 5 anos, ou seja, todas as Poderosas terão tratamento especial com massagem pós prova, oferecido pelo parceiro Fisiounisuam e Spá dos Pés, pela Musa.", afirmam Eli e Paulo.

Correr é uma ótima maneira de entrar em forma, mas também trás diversos benefícios para todo o corpo. A prática é extremamente eficaz para uma vida mais saudável, veja por que:





MELHORA SUA SAÚDE – Correr é uma ótima maneira de aumentar o seu nível de saúde. Pesquisas mostram que a corrida pode aumentar seus níveis de colesterol bom (HDL), além de ajudar a aumentar a função pulmonar. A corrida também pode impulsionar o sistema imunológico e reduzir o risco de desenvolver coágulos de sangue.



PREVINE DOENÇAS – Para as mulheres, a corrida pode ajudar a reduzir o risco de câncer de mama. Muitos médicos hoje recomendam caminhar e correr, para as pessoas que estão nos estágios iniciais de diabetes, pressão alta e osteoporose. Ainda, ao ajudar as artérias a manter a sua elasticidade e fortalecer o coração, suas chances de sofrer um ataque cardíaco pode ser reduzido significativamente.



PERDA DE PESO – Correr é uma das melhores formas de exercício para perder ou manter o peso adequado. O exercício é ótimo para queimar calorias extras.



AUMENTA A AUTOESTIMA – Nem todos os benefícios são físicos. Correr pode proporcionar um impulso notável a sua confiança e autoestima. Ao definir e atingir metas, você pode ajudar a dar-se uma maior sensação de poder e realização.



ALIVIA O STRESS – O estresse pode realmente causar uma série de problemas de saúde e humor. Ele também pode diminuir o apetite e a qualidade do sono. Quando você corre, você força seu corpo a exercer o excesso de energia e hormônios. Correr também ajuda a reduzir suas chances de desenvolver dores de cabeça tensionais.



DIMINUI A DEPRESSÃO – Quando você está deprimido, a última coisa que você provavelmente quer fazer é se levantar e ir para uma atividade. No entanto, depois de apenas alguns minutos de corrida, o seu cérebro vai começar a secretar hormônios (endorfina) que melhoram seu humor naturalmente, trazendo uma sensação de prazer.





Agora que você já leu que, não faltam motivos para começar a correr, falta só calçar o tênis e começar.

E lembre-se de sempre obter orientações profissionais, antes de praticar qualquer esporte.