corrida de rua - Andrea Piacquadio

Publicado 16/02/2023 00:00 | Atualizado 16/02/2023 17:15

Muitas mulheres têm o desejo de colocar as próteses de mamas de silicone, mas o pós-operatório e processo de recuperação preocupam e influenciam na decisão de em qual momento fazer a cirurgia.

A boa notícia, é que sim, quem pratica corrida de rua pode colocar prótese de silicone mamária. No entanto, é importante que a pessoa converse com seu médico antes de fazer a cirurgia para avaliar se a atividade física que ela pratica pode interferir no processo de cicatrização e recuperação pós-operatória.



De acordo com o especialista técnico, procurado pela nossa equipe, o Médico e Cirurgião plástico Adriano Batistuta, a colocação de próteses de silicone mamárias pode alterar o peso e o equilíbrio do corpo, o que pode afetar o desempenho na corrida.

"É importante que a pessoa faça um acompanhamento com seu médico após a cirurgia para avaliar se ela está apta para retomar suas atividades físicas e, se necessário, fazer ajustes na rotina de treinamento", explica o especialista.



Além disso, é importante que a pessoa use um sutiã adequado e confortável durante a corrida para evitar desconforto ou lesões nos seios. É recomendado que o sutiã tenha boa sustentação e que seja do tamanho correto para evitar que as próteses se movimentem durante a atividade física.



Em resumo, a colocação de prótese de silicone mamária não impede a prática de corrida de rua, mas é importante que a pessoa converse com seu médico e faça um acompanhamento adequado para garantir uma recuperação segura e retomar a atividade física de forma adequada.