Corredores: Jaqueline Fernandes, o Amigo Fit Eduard Magalhães e Juliana Mussel. - Foto: Albert Andrade

Todas essas famosas são adeptas da atividade física, principalmente da corrida. Mas para quem tem o hábito de correr, como elas, sabe que existem cuidados indispensáveis com o cabelo.

Por isso, procuramos o Cabelereiro Olivier Costa, que listou 10 dicas de beleza para as corredoras. cabeleireiro com mais de 20 anos de experiência no mercado de beleza. Ele já atendeu diversas famosas, incluindo a cantora Lexa, a ex-participante de A Fazenda Helen Cardoso, as atrizes Bruna Griphao, Deby Lagranha, Letícia Pedro, Kizzi Vaz e Laura Barreto, entre outras celebridades.

Olivier Costa

Com sua expertise, Olivier é conhecido por criar visuais modernos e sofisticados, além de cuidar da saúde e da beleza dos cabelos de suas clientes. Confira!





1- “Como na corrida suamos muito no couro cabeludo, esses componentes ressecam e enfraquecem a fibra capilar. Por isso, é importante lavar o cabelo após a atividade física”.



2 - “Recomendo que isso seja feito com shampoo antiresíduo pelo menos 2 vezes na semana”.



3 - “Que pelo menos uma vez por mês você faça uma hidratação capilar. Para cuidar dos fios que ficam ressecados devido à ação do suor”.



4 - “Muito cuidado na hora de prender o cabelo. Nada de usar elásticos apertados. Além disso, evite o rabo de cavalo. Você pode usar, mas esse penteado é um dos que mais quebram os fios. Se puder evitar e não usar todos os dias. Ótimo”.



5 - “Para proteger os fios, uma das opções é passar algum creme ou óleo com proteção UV, antes do exercício”.



6 - “Protetor solar já é uma regra da vida para quem corre ao ar livre, né?! Você pode usar boné. Mas ele irá abafar o couro cabeludo. Cuidado com isso, principalmente no uso diário”.



7 - “Uma dica que eu dou é passar creme capilar, fazer um coque, correr e depois lavar o cabelo normalmente. Dica dois em um. Prática o exercício e ao mesmo tempo hidrata o cabelo”.



8 - “Inclua aos poucos na sua rotina esses cuidados até que se tornem hábitos. Separe alguns minutos antes do treino para essas dicas. Mais do que dicas de beleza, são ações preventivas”, finaliza Oliver Costa, especialista em cuidados com cabelos de corredoras e cabeleireiro de famosas.