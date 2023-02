Rayane Almeida, entrevistada por Edu Magalhães no Café com o Amigo Fit - Rota Comunicações

Publicado 28/02/2023 00:52 | Atualizado 28/02/2023 00:59

Se você é daqueles que acredita que intercâmbios são apenas uma oportunidade para aprimorar o idioma e conhecer novas culturas, precisa conhecer a história da Rayane Almeida.



Ela descobriu, durante um intercâmbio nos Estados Unidos, uma nova paixão que mudaria para sempre a O Dia sua vida: a corrida de rua.



Em uma entrevista emocionante ao programa Café com Amigo Fit, disponível no Youtube, Rayane conta como a adaptação a uma nova cultura a levou a buscar hábitos mais saudáveis e, consequentemente, à descoberta de um novo esporte. Com muita determinação, ela foi da pesquisa de treinos no Google a momentos incríveis, como por exemplo a inscrição na sua primeira maratona, que acontecerá em Paris ainda neste ano (2023), provando que o impossível é apenas uma questão de perspectiva.





A história de Rayane Almeida é inspiradora e mostra um exemplo de como se descobrir novas paixões e hábitos saudáveis.





Estudos recentes apontam que muitas pessoas que fazem intercâmbio iniciam um esporte durante a sua estadia no exterior. De acordo com a pesquisa “Esportes em Intercâmbio”, realizada pela plataforma Worldpackers em 2021, 48% dos entrevistados afirmaram que praticaram uma atividade física durante o intercâmbio, sendo a corrida uma das modalidades mais populares.



Se você está em busca de inspiração para iniciar um novo esporte ou adotar hábitos mais saudáveis, não pode deixar de assistir à entrevista da Rayane Almeida no Café com Amigo Fit.



Não perca essa oportunidade de se motivar e transformar a sua vida.



