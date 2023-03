Atleta utilizando o carro como suporte "cortejo" em treinos longos - Foto: Adobe Stock

Atleta utilizando o carro como suporte "cortejo" em treinos longosFoto: Adobe Stock

Publicado 01/03/2023 16:25 | Atualizado 01/03/2023 16:25

Praticar atividades físicas como corrida ou bike é uma ótima maneira de cuidar da saúde e manter o corpo em forma.

No entanto, quando se trata de treinos longos, a logística pode ser um desafio. Afinal, como garantir que você tenha água, comida e itens de segurança durante o percurso? É nessa hora, que o seu carro se torna a peça chave.

Ao contar com o suporte de carros, o atleta tem a tranquilidade de saber que terá todo o apoio necessário durante o treino. Além de levar água e comida, os amigos também podem estar preparados para possíveis emergências, como lesões ou problemas mecânicos na bicicleta. Isso garante uma prática esportiva mais segura e eficiente.



De acordo com um estudo recente da Universidade de São Paulo, ter um suporte durante treinos de longa distância pode ajudar a diminuir o risco de lesões em até 40%. Além disso, o estudo também apontou que a presença de um amigo com carro durante o percurso pode aumentar a motivação do atleta, contribuindo para um desempenho melhor.

Mas o que fazer se o carro que vai dar apoio, precisar de apoio? Além de prejudicar o atleta no seu treino, ter o carro enguiçado, aumenta risco de acidentes na rodovia.

Por isso é extremamente importante manter o perfeito funcionamento e revisão de todos os itens do carro que fará o "cortejo", nome dado para essa via de suporte no mundo esportivo.

Recomendamos sempre ter certeza de que o seu carro estará em perfeitas condições, antes de usa-lo em qualquer situação, principalmente no suporte aos atletas.

Em resumo, contar com amigos com carros pode fazer toda a diferença durante treinos longos de corrida ou bike.

Além de garantir segurança e eficiência, ter um suporte durante o percurso pode ser um fator motivacional importante para o atleta.

Afinal, a segurança dos atletas começa desde o trajeto até o local de treino.