Irmãos Ring NecksFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2023 17:07 | Atualizado 27/11/2023 17:57

Passar um tempo se conectando com o mundo natural pode ser o antídoto perfeito para as pressões que enfrentamos no dia a dia. Estar perto da natureza e, principalmente, ouvir os cantos dos pássaros traz benefícios físicos, além de melhorar nossa saúde mental, emocional e proporcionar a sensação de bem-estar.



Sucesso nas redes sociais e com mais de um milhão de visualizações, Alok e Bento, mais conhecido como os Irmãos Ring Necks, vem conquistando os internautas por serem aves exóticas e encantadoras. Conhecidos popularmente também como periquito-de-colar, periquito-de-colar-rosa e ainda periquito-rabo-de-junco, eles chamam atenção não só pela coloração e semelhança com os papagaios, mas também pelo canto afinado.



Na conta, os tutores de Alok e Bento sempre estão dividindo a rotina diária com os seus Ring Necks, como hora da diversão, alimentação e até mesmo o banho. De acordo com pesquisa feita por cientistas da Universidade de Surrey, de todos os sons naturais, o canto e o canto dos pássaros eram os mais citados como ajudando as pessoas a se recuperarem do estresse e permitindo-lhes restaurar e reorientar sua atenção.



Infelizmente, as alterações climáticas e a poluição são algumas das ameaças genuinamente existenciais ao futuro dessas e tantas outras aves. Em agosto de 2023, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), constatou que, no total, 1.252 espécies encontram-se ameaçadas de extinção, sendo o Brasil o segundo país do mundo em número de aves globalmente ameaçadas.

Mas não é tarde demais! Os pássaros ainda estarão cantando amanhã e no dia seguinte e, esperançosamente, na próxima primavera também. Como estão associados à renovação e aos bons tempos que se aproximam, esta é uma das razões pelas quais precisamos garantir que a natureza não fique em silêncio.