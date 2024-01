Além da estética! Elielson Beans incentiva a prática de exercícios físicos. - Foto: Imagens da Internet

Além da estética! Elielson Beans incentiva a prática de exercícios físicos.Foto: Imagens da Internet

Publicado 12/01/2024 19:49

No mundo das mídias sociais, os influenciadores ganharam enorme popularidade e se tornaram uma fonte de inspiração ainda maior para os que buscam um estilo de vida mais leve e saudável.

Em seu Instagram, Elielson Beans vem atraindo cada vez mais novos seguidores por compartilhar suas intensas rotinas de treino até fornecer tendências.



“A atividade física regular é uma das coisas mais importantes que um influenciador pode fazer pela sua saúde. Ser fisicamente ativo pode melhorar a saúde do seu cérebro, ajudar a controlar o peso, reduzir o risco de doenças, fortalecer ossos e músculos e melhorar a sua capacidade de realizar atividades diárias”, diz Eli, com mais de 140 mil seguidores no Instagram.



Em estudos recentes, o número de membros da Geração Z que participam regularmente de atividades físicas disparou. Uma pesquisa da CivicScience revela que quase 50% dos jovens praticam exercícios várias vezes por semana, o que está acima da média em comparação com a população em geral.



“Estamos mais preocupados com a saúde do que gerações anteriores”, afirma o empreendedor digital.



O criador de conteúdo acredita que atualmente as redes sociais podem ajudar os indivíduos a atingirem a satisfação corporal.

“Muitos preparadores físicos na área de saúde e bem-estar usam seu Instagram como uma forma de compartilhar treinos, exercícios para um objetivo específico e até mesmo sua jornada para um estilo de vida saudável. Muitas vezes, você pode encontrar toda a rotina de exercícios e ideias de um influenciador em suas páginas do Instagram como inspiração para adicionar aos seus treinos”, completa.