Como perfis de entretenimento e humor como Otariano podem ajudar na saúde emocional.Foto: Imagens da internet

Publicado 12/01/2024 19:58

É verdade: rir é um remédio forte! O riso traz muitos benefícios para a saúde mental e emocional.

Além de ajudar a aliviar a tensão, o humor diminui o estresse, a ansiedade e também a depressão. Outro feito importante é o fato de unir as pessoas, e é exatamente o que o perfil Otariano faz diariamente nas redes sociais com mais de 15 milhões de seguidores.





Com mais de 3,4 milhões de seguidores só no Instagram, a página administrada por Gustavo Costa (@gustosona) se tornou um ponto de encontro de diversos internautas que se identificam com suas postagens de entretenimento, humor e uma pitada de notícias sobre a vida dos famosos.



“Nada funciona de forma mais rápida ou confiável para trazer o equilíbrio da mente e do corpo do que uma boa risada. O humor alivia seus fardos, inspira esperança, conecta você com outras pessoas e mantém você com os pés no chão, focado e alerta. Também ajuda você a liberar a raiva e perdoar mais cedo.Meu método de trabalho é ser icônico, colocar em palavras o que muitos pensam. Às vezes sou direto demais e não faço rodeio, mas meus seguidores pensam igual a mim, na maioria das vezes”, conta o influenciador.



E foi o humor e a página Otariano que resgatou a saúde mental e emocional de Gustavo Costa, responsável pela criação do perfil na internet. “Meu trabalho hoje é tudo para mim, é meu ponto seguro. Eu me alimento diariamente do que ele pode me oferecer, ele me ajuda com a minha ansiedade e depressão. Saber que eu tenho um ponto e que as pessoas concordam comigo ou discordam, me faz vivo, passar noticiais e manter todos informados é a coisa mais gratificante da minha vida”, afirma, dando um conselho especial para quem deseja seguir na mesma profissão:

“O mundo da internet tem altos e baixos, você deve confiar no seu potencial e ser paciente, seu dia vai chegar!”.