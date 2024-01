Pedras preciosas são forte armas espirituais e podem ajudar na saúde, afirma Juliana Xerez - Foto: Imagens da Internet

Pedras preciosas são forte armas espirituais e podem ajudar na saúde, afirma Juliana XerezFoto: Imagens da Internet

Publicado 12/01/2024 20:04

Muito usada em decoração, as pedras preciosas possuem uma função protetora desde a Idade da Pedra. Frequentemente usadas e carregadas pelos antigos egípcios como amuletos, elas também são reconhecidas e aproveitadas até os dias de hoje por, além da beleza, suas propriedades curativas e magia.

Gemologista formada no GIA, Gemology Institute of America, Juliana Xerez também é design de joias e afirma que as pedras preciosas são fortes armas espirituais e que podem também ajudar na saúde.

“Quando inseridas em joias, as pedras preciosas são usadas rente ao corpo para aumentar suas propriedades curativas, energia, limpar seu espaço, atrair riqueza, aprimorar sua intuição, aumentar as habilidades mentais, sua confiança, trazer abundância ou até mesmo atrair amor”, afirma.

Juliana Xerez sempre se interessou por cristais de cura. De acordo com a profissional, ela adorava ler sobre os benefícios que os cristais trazem para o ambiente e para o bem estar pessoal. Por conta disso, se apaixonou pela área e decidiu seguir profissionalmente.

“Quando decidi parar de trabalhar como modelo em Nova York, eu quis começar uma nova experiência profissional baseada no que eu me identificava, no que me despertava interesse e me fazia me sentir bem. E um dia, lendo sobre diamantes, vi que o instituto do GIA oferecia cursos sobre as pedras e resolvi fazer. Me apaixonei de cara e nunca mais parei”, conta.

Gemologista e design de joias, hoje Juliana Xerez é dona da Decisive Zone em Dubai, empresa que estabelece novos negócios no pais muçulmano. “Meu trabalho se define em eternizar sentimentos e momentos especiais nos mínimos detalhes, fazendo com que cada joia seja única, exclusiva e de alta qualidade”, conta ela, com mais de 20 mil seguidores pelas redes sociais.