Lucas Scudeler, em entrevista a coluna Amigo Fit, por Eduardo MagalhãesFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2024 16:51

Ao longo da sua vida, as relações que você constrói irão contribuir para o seu bem-estar físico e mental. De acordo com o filósofo, teólogo em relacionamentos Lucas Scudeler, relacionamentos fortes e saudáveis ajudam a diminuir ansiedade e depressão, aumentam a autoestima e fortalecem o sistema imunológico, sendo possível até mesmo a se recuperar de doenças e prolongar sua vida.



“Minha relevância é ajudar a trazer mais felicidade pelos caminhos tradicionais, milenares, que sempre funcionaram entre seres humanos para ter relacionamentos estáveis e felizes, e só ajuda em meio a tanta informação a clarear quais são esses caminhos. Eu ensino o óbvio que ninguém quer ver, por ser inconveniente”, explica o filósofo, que coleciona mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram.



Como teólogo de relacionamentos e para resgatar a saúde mental das pessoas, Lucas Scudeler adotou um método de mentoria com bases importantes. “Empírica, científica, filosófica e espiritual. Uso quatro disciplinas principais: a filosofia clássica, a teologia ecumênica, a psicanálise junguiana (psicologia analítica) e a neurociência”, conta ele, que aposta na alimentação saudável para auxiliar na sua estabilidade, clareza, força e disciplina no dia a dia.





Para o especialista, a solidão pode ter consequências dramáticas na saúde, como padrões de sono perturbados, aumento do estresse e até levar à depressão. Os benefícios dos laços sociais são significativos. Pessoas em relacionamentos saudáveis sentem que suas vidas têm um propósito. Além disso, torna a pessoa mais empática e ter um afeto físico aumenta a função do sistema imunológico.



Lucas Scudeler é casado há 10 anos e ensina homens e mulheres a serem bem-sucedidos nos relacionamentos, a evitarem desilusões, lista os erros que impedem uma pessoa de ter uma relação feliz, como não atrair um parceiro que gere insegurança, como manter a atração no casamento, entre outros ensinamentos.