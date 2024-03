"Pronta para um Domingo especial", expressa Rafa Justus em seu perfil do Instagram - Foto: Reprodução do Instagram

"Pronta para um Domingo especial", expressa Rafa Justus em seu perfil do InstagramFoto: Reprodução do Instagram

Publicado 22/03/2024 12:35 | Atualizado 22/03/2024 12:38

Recentemente, a rinoplastia de Rafaela Justus, filha de Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, deu o que falar na web. Com apenas 15 anos, Rafa se submeteu a uma cirurgia para corrigir um desvio de septo e aproveitou para corrigir as imperfeições de seu nariz, a fim de deixa-lo mais harmonioso com seu rosto.

Rafa Justus com os pais, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Foto: Reprodução do Instagram

A busca pela harmonia facial e autoconfiança tem levado muitas pessoas, sendo muitas destas adolescentes, a considerarem intervenções estéticas para aprimorar a aparência do nariz. Nesse contexto, a rinoplastia estética por vídeo surge como uma alternativa inovadora e menos invasiva em comparação à rinoplastia cirúrgica tradicional.



Pioneiro no Brasil na realização de rinoplastias por vídeo, o Dr. Regis Ramos, cirurgião plástico, lista as vantagens desse procedimento: “Procedimento menos invasivo, ausência de incisões cirúrgicas tradicionais, resultando em menos trauma e reduzindo o risco de complicações. Recuperação mais rápida, pois o tempo de recuperação reduzido permite o retorno às atividades normais em um período mais breve”, garante o médico especialista.

Rinoplastia por vídeo promete ser menos invasiva Foto: Divulgação

Ele cita, ainda, “menos desconforto pós-operatório, pois a falta de incisões externas e suturas gera menos dor e desconforto, frequentemente dispensando o uso de analgésicos. Os resultados também são mais rápidos. Abordagem personalizada para cada necessidade de mudança, assegurando uma maior satisfação do paciente”.



Além disso, outra vantagem é a customização e precisão: “Maior precisão na modelagem do nariz, permitindo ajustes personalizados, de acordo com as características faciais e preferências estéticas do paciente!”, afirma o cirurgião plástico.



Além disso, a rinoplastia estética por vídeo oferece a vantagem de permitir uma visualização detalhada em tempo real durante o procedimento, possibilitando ao cirurgião realizar ajustes precisos para alcançar o resultado desejado. “A tecnologia avançada utilizada nesse tipo de procedimento proporciona maior segurança e eficácia, contribuindo para a satisfação dos pacientes”, garante Regis Ramos.



Com a evolução das técnicas e a crescente demanda por procedimentos estéticos menos invasivos, a rinoplastia estética por vídeo se destaca como uma opção moderna e eficaz para quem deseja melhorar a aparência do nariz de forma segura e com resultados naturais. Essa abordagem inovadora está transformando a maneira como a rinoplastia é realizada, oferecendo uma alternativa mais confortável e personalizada para aqueles que buscam aprimorar sua estética facial.