Tanto para homens como para mulheres, a beleza e os cuidados com o corpo fazem parte de um estilo de vida.

Com mais de 5 milhões de seguidores, a influenciadora Ray Marcelle faz questão de garantir que suas postagens inspirem com uma rotina de cuidados com a aparência, seja com exercícios físicos e até mesmo dancinhas com músicas bombadas do momento.

"A maior parte de ser uma seguidora de beleza é a inspiração”, reflete ela, que indica que suas seguidoras apostem em moda fitness para elevar a autoestima e dar aquele up na hora do treino.

“Estou sempre fazendo o meu look do dia antes de malhar para minhas seguidoras que se identificam com esse estilo de vida saudável. Eu me atendo ao básico, mas sempre mostro aos meus seguidores como conseguir um brilho de aparência natural mesmo com um pouco de maquiagem para dar aquele ‘ar’ de saudável”, explica.

Além das atividades físicas, Ray Marcelle tem uma rotina estruturada de cuidados com a pele, a mantendo saudável, renovada e nutrida. Uma rotina de cuidados trata o corpo contra infecções e doenças, além de garantir um brilho saudável em sua aparência.



“A minha rotina perfeita de cuidados com a pele do corpo começa no banho. Primeiro, me certifico se a água não está muito quente, principalmente nesse calor que está fazendo no verão. Além disso, faço esfoliação para remover as células mortas e ajudar a estimular a circulação e preparar para absorver melhor os benefícios dos produtos de cuidado corporal. Por fim, hidratar bastante, já que ela fica sempre exposta a elementos que podem causar ressecamento, fissuras e danos”, finaliza.