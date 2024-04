Telemedicina, saúde, fronteiras - Foto: Coluna Amigo Fit via Adobe

Publicado 10/04/2024 16:07 | Atualizado 10/04/2024 17:23

A telemedicina vem se destacando como uma solução inovadora para os desafios de acesso à saúde no Brasil. AsAdriane Manes e Valéria Gomes, a startup Vettoremed tem desempenhado um papel crucial nesse cenário em evolução.



Impulsionada pela pandemia de COVID-19 e pela crescente demanda por serviços de saúde acessíveis, a telemedicina experimentou um crescimento exponencial no país. Segundo um estudo realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde 2020, houve um aumento de 200% no uso de consultas médicas online.



Essa modalidade de atendimento à distância oferece uma série de vantagens, como a possibilidade de consultar um especialista sem sair de casa, reduzir o tempo de espera por uma consulta e diminuir os custos com transporte e deslocamento.



Além disso, a telemedicina está redefinindo a forma como os profissionais de saúde interagem com os pacientes. Com a plataforma da startup, é possível agendar consultas online, realizar vídeochamadas de alta qualidade, acessar prontuários eletrônicos e receber prescrições de medicamentos de forma conveniente e segura.



Apesar dos avanços, especialistas destacam a importância de uma regulamentação adequada e da integração eficaz da telemedicina no sistema de saúde nacional. De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), é fundamental garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados, bem como a proteção dos dados dos pacientes.

Adriane Manes e Valéria Gomes, em entrevista a Coluna Amigo Fit. Foto: Divulgação

"Acreditamos que a telemedicina é uma ferramenta poderosa para democratizar o acesso à saúde de qualidade", afirma Adriane Manes, co-fundadora da startup. "Nosso objetivo é transformar a vida das pessoas, oferecendo mais comodidade, flexibilidade e economia", complementa Valéria Gomes, também co-fundadora.



Com o compromisso de cuidar da saúde física, mental e emocional dos brasileiros, iniciativas como a Plataforma Bem Estar oferecem um conjunto abrangente de recursos para auxiliar os clientes em seus objetivos de saúde e qualidade de vida.



A telemedicina está desempenhando um papel fundamental na democratização do acesso à saúde no Brasil, proporcionando benefícios significativos tanto para pacientes quanto para profissionais da saúde. Seu impacto continuará a moldar o sistema de saúde nacional, impulsionando uma abordagem mais acessível, eficiente e personalizada.