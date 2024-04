Repassando as evidências científicas e esclarecendo dúvidas sobre o poder do ômega 3 - Foto: Coluna Amigo Fit via Adobe

Publicado 12/04/2024 00:44 | Atualizado 12/04/2024 00:44

Imagine um suplemento que fortalece o coração, nutre o cérebro, alivia as articulações e desbloqueia um mundo de vitalidade, tudo isso com apenas uma cápsula por dia? Este superalimento é um poderoso aliado do dia a dia, mesmo que seja um hábito tão simples quanto tomar uma cápsula.



Recentes pesquisas destacam o Ômega 3 como um aliado vital para a saúde cerebral e ocular. Estudos, como o publicado no Journal of the American Medical Association (JAMA), demonstraram que a suplementação com Ômega 3 reduziu significativamente o risco de doenças cardíacas em adultos. Essa descoberta reforça a importância desse nutriente na manutenção da saúde do coração.

Em entrevista a Coluna Amigo Fit, o especialista Thiago Dantas, fundador da Átomo Caps, empresa líder na fabricação de suplementos naturais. Foto: Divulgação

Em entrevista, o especialista Thiago Dantas, fundador da Átomo Caps, empresa líder na fabricação de suplementos naturais, incluindo o Ômega 3 de alta qualidade.

Thiago destaca a importância de uma saúde vibrante para uma vida extraordinária: “Nosso Ômega 3 é concentrado, rico em EPA e DHA, e oferece todos os benefícios em uma dose conveniente. Com a mais alta concentração de ácidos graxos essenciais, você pode fortalecer sua saúde cardiovascular, combater a inflamação e melhorar a função cerebral, tudo com a simplicidade de uma cápsula diária”.



Curiosidade: Você sabia que o Ômega 3 também pode ajudar a melhorar a qualidade da pele? Estudos mostram que o consumo regular de Ômega 3 pode reduzir a inflamação na pele, prevenir a acne e promover uma aparência mais saudável e jovem.



Atletas em busca de um desempenho aprimorado têm usado o Ômega 3 como parte de sua rotina de suplementação. Por exemplo, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo revelou em entrevistas que inclui o Ômega 3 em sua dieta para ajudar na recuperação muscular e manter um alto nível de desempenho durante os jogos.



*Esta matéria tem como objetivo informar e educar.

No entant o, é essencial destacar que esta informação não substitui a consulta a um profissional de saúde qualificado. Somente um profissional de saúde pode fornecer orientações personalizadas com base no histórico médico individual de cad a pessoa e fornecer recomendações específicas para suas necessidades de saúde. Sempre consulte um médico ou nutricionista antes de iniciar qualquer regime de suplementação ou fazer mudanças significativas na dieta.