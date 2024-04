Alberto Rodrigues em entrevista a Coluna Amigo Fit no Jornal O Dia, por Eduardo Magalhães - Foto: Divulgação

Publicado 26/04/2024 22:23

A capacidade de ter um diálogo direto com os internautas na internet hoje em dia permite que as páginas com muitos seguidores no Instagram saibam quando eles estão satisfeitos com as publicações. No entanto, nem sempre esses sentimentos são positivos e, com isso, críticas podem acabar afetando a saúde mental dos criadores de conteúdo. Alberto Rodrigues, dono do perfil Exclusivas da Fama, explica como não se abalar diante dos comentários maldosos.



Não importa o quanto você se esforce para ser imparcial e satisfazer seus seguidores, em algum momento você acabará sendo alvo de um tipo de ataque de um seguidor. Primeiramente, Alberto Rodrigues acredita na importância de elaborar um plano para responder às críticas que pode enfrentar. Além disso, monitorar todas as redes sociais, já que os comentários negativos nem sempre são publicados só no Instagram.



Com mais de 7,5 milhões de seguidores no Exclusivas da Fama, Alberto indica resistir à tentação de excluir uma crítica pública. Para ele, fazer isso pode prejudicar muito mais o perfil do que o comentário em si. “A pessoa que deixou o comentário, sem dúvida, perceberá a exclusão. Quem também viu vai compreender que a crítica foi correta e que você tem algo a esconder”, explica.



Muitas das opiniões negativas nas redes sociais vêm de seguidores que sentem que não estão “sendo ouvidos”. Por isso, o criador de conteúdo aconselha combater essa impressão, respondendo alguns internautas que compartilham da mesma insatisfação: “Fazer isso também ajuda você a assumir o controle da conversa antes que se torne um cancelamento”.



Ah, mas atenção aos fakes! É claro que, às vezes, as críticas dirigidas ao perfil são completamente ilegítimas e feitas por perfis irreais. “Nesse caso, sua melhor aposta, se tiver certeza de que um postador crítico é um troll, é ignorá-lo”, aponta ele, que tem Mel Maia, Rafa Kalimann e mais famosos seguindo o perfil de entretenimento.



É difícil não se sentir pessoalmente atacado quando um internauta deixa um comentário negativo em sua página. No entanto, o criador do Exclusivas da Fama aconselha manter suas emoções sob controle ao responder. “Uma resposta raivosa - ou, pior ainda, cheia de obscenidade - não fará com que o comentarista negativo fique mal, mas afetará a reputação”, completa.