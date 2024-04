Léo Avent em entrevista a Coluna Amigo Fit - Foto: Divulgação

Léo Avent em entrevista a Coluna Amigo Fit

Publicado 30/04/2024 15:33 | Atualizado 30/04/2024 15:34

Ter um pai ativo significa uma atividade bônus para a criança. Influenciador, empresário e construtor de imóveis de alto padrão, Leonardo Pires Ferreira, mais conhecido como Léo Avent pelas redes sociais, busca estar sempre dar prioridade aos momentos com seus filhos mesmo em meio à correria do dia a dia. Para o criador de conteúdo, o acompanhamento parental é determinante para bem-estar das crianças.

“Os pais são os principais participantes na vida das crianças, e o principal objetivo é estabelecer um papel de cuidador ativo entre os seus filhos. Temos que proporcionar uma atmosfera emocional e psicológica positiva para eles. Além disso, fornecer o apoio financeiro", explica Léo Avent.

Bem-sucedido e com mais de 500 mil seguidores no Instagram, Leo Avent possui uma trajetória humilde, mas hoje pode proporcionar o bem-estar dos filhos.

“Vim de família pobre, bem pobre. Trabalhei desde criança, já fui lavador de carro, servente de pedreiro, vendedor, trabalhei em diversos lugares, juntei dinheiro para dar entrada em minha casa e levei um golpe, mas mesmo assim não desisti. Decidi construir do zero minha própria casa junto com minha esposa, e ‘metendo a cara’ na construção me especializei e me tornei o melhor construtor de casas de alto padrão de Sorocaba”, conta.

Um estudo da Statistics Canadá afirma que para cada 20 minutos extras de atividade física para os pais, o nível de atividade dos filhos aumentava de cinco a 10 minutos. Os pesquisadores também descobriram que o inverso é verdadeiro. Pais sedentários tendem a ter filhos mais sedentários.

“A educação familiar, os serviços de orientação e os serviços de saúde mental devem ser reforçados, e é necessário melhorar o tempo passado com as crianças e prestar atenção às diferenças individuais nas crianças. Não era apenas a frequência do tempo que importava, mas também como o tempo era gasto e a qualidade do tempo”, finaliza Leo Avent.