Brasil com produtos que usam nanotecnologia e Inteligência Artificial, desenvolvidos em parceria com a UFRJ e FortquimFoto: Divulgação

Publicado 22/05/2024 19:20 | Atualizado 22/05/2024 20:19

O Brasil fez bonito na maior feira de cosméticos do mundo, a In-Cosmetics Global, realizada em Paris, França. Representado pela Fortquim, uma empresa do setor químico, o país mostrou seu potencial de inovação com produtos derivados de óleos da Amazônia e algas marinhas, desenvolvidos com pesquisa e tecnologia nacionais. A Fortquim atraiu os olhares de grandes potências mundiais, destacando-se também em Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial.



Inovação brasileira em destaque



Com sede em São José dos Pinhais/PR e mais de 20 anos no mercado nacional, a Fortquim possui o selo GPTW (Great Place to Work), que a posiciona entre as melhores empresas do seu segmento no Brasil. Esta foi a primeira investida da empresa no mercado internacional, contando com o apoio da APEXBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), que promove os produtos e serviços brasileiros no exterior.



Tecnologia e IA



Para impressionar na In-Cosmetics Global, a Fortquim desenvolveu um robô de inteligência artificial, o FortBot, que respondia aos visitantes do stand todas as informações sobre o portfólio de produtos e soluções da empresa. Capaz de entender e responder em vários idiomas, o robô interagia com os visitantes usando texto ou voz, formulando respostas complexas e sugerindo combinações de produtos.



“O uso de um robô foi nosso grande diferencial na feira e chamou muito a atenção daqueles que visitaram o nosso stand. Apostamos na IA para a In-Cosmetics Global. Nosso robô foi desenvolvido nos laboratórios da Fortquim, tendo como base a linguagem Python, uma das mais avançadas do momento. Ele usa uma rede neural baseada no GPT-4 e faz um cruzamento de dados inteligente com a nossa base de dados de produtos, podendo responder de maneira humanizada e personalizada a cada pessoa, em seu próprio idioma”, diz Felipe Vieira, gestor de marketing da Fortquim.



Produtos inovadores



Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo (USP) demonstrou a eficácia do uso de nanotecnologia em cosméticos para melhorar a absorção de ativos pela pele. Segundo a pesquisa, a aplicação de nano-emulsões aumentou a penetração de ingredientes em até 50%, resultando em maior eficácia dos produtos cosméticos (Fonte: Journal of Cosmetic Science, 2022). Além disso, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) destacou que o mercado brasileiro de cosméticos cresceu 5,8% em 2023, impulsionado principalmente por inovações tecnológicas e a demanda por produtos naturais e veganos.