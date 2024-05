Transplante capilar - Foto: iStock

Luciano Huck, Marcos Mion, Rafael Zulu, Alexandre Nero, José Loreto e Paulo Vilhena têm algo em comum além da fama: todos já recorreram ao tratamento de implante capilar. Para entender mais sobre esse procedimento, conversamos com a especialista Dra. Carolina Molina Gamallo, médica dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com especialização em tricologia e transplante capilar. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre a técnica queridinha dos famosos.

O que é o tratamento de implante capilar?



O tratamento de implante capilar, também conhecido como transplante capilar, é um procedimento cirúrgico no qual folículos capilares saudáveis são transplantados de áreas do couro cabeludo onde o cabelo é mais denso (geralmente a parte de trás e dos lados da cabeça) para áreas com queda de cabelo ou calvície. Esses folículos transplantados crescem naturalmente, ajudando a restaurar o crescimento do cabelo nas áreas afetadas. Existem diferentes técnicas de transplante capilar, como a técnica de extração de unidades foliculares (FUE) e a técnica de extração de tira (FUT), cada uma com suas próprias vantagens e considerações.



Quem pode fazer?



O tratamento de implante capilar é geralmente recomendado para pessoas com queda de cabelo permanente, calvície hereditária ou áreas de rarefação capilar que não respondem a outros tratamentos. Candidatos ideais têm áreas doadoras saudáveis com cabelo adequado para ser transplantado. É crucial consultar um médico especialista em transplante capilar para determinar se você é um bom candidato para o procedimento, pois ele pode avaliar sua condição específica e fornecer orientações personalizadas.



Tem contraindicação?



Embora o tratamento de implante capilar seja considerado seguro para a maioria das pessoas, existem algumas contraindicações e considerações importantes:



Condições médicas pré-existentes: Pessoas com doenças autoimunes, diabetes não controlada, doenças cardíacas graves ou distúrbios de coagulação sanguínea podem não ser candidatas adequadas.

Expectativas irreais: É importante ter expectativas realistas sobre os resultados, pois o procedimento pode não fornecer uma restauração completa ou resultados instantâneos.

Idade: A calvície pode progredir com o tempo. É recomendável não esperar a calvície estabilizar completamente antes de realizar o procedimento.

Problemas de saúde capilar: Condições do couro cabeludo como infecções ou cicatrizes devem ser tratadas antes do implante.



Qual o resultado esperado?



Os folículos capilares transplantados geralmente começam a crescer naturalmente dentro de alguns meses após o procedimento, mas o crescimento completo pode levar de 6 a 12 meses. Os resultados variam de pessoa para pessoa, e algumas podem precisar de mais de uma sessão. A habilidade do cirurgião e a técnica utilizada também influenciam os resultados.



O cabelo poderá voltar a cair?



Os cabelos transplantados são considerados permanentes, pois são retirados de áreas doadoras resistentes à queda. No entanto, a calvície pode progredir em outras áreas do couro cabeludo não tratadas. Fatores como envelhecimento e condições médicas podem afetar a saúde do cabelo ao longo da vida.



Quais os cuidados pós-procedimento?



Cuidados pós-procedimento são essenciais para uma recuperação suave e resultados otimizados:



Evite tocar ou coçar o couro cabeludo.

Siga as instruções de limpeza fornecidas pelo cirurgião.

Evite atividades físicas intensas nos primeiros dias.

Proteja o couro cabeludo da exposição ao sol.

Evite fumar e consumir álcool.

Siga o plano de medicação prescrito.

Agende consultas de acompanhamento conforme recomendado.

Algum conselho para quem quer realizar o procedimento?



- Faça uma pesquisa detalhada.

- Consulte um especialista.

- Estabeleça expectativas realistas.

- Considere o custo.

- Prepare-se para o período de recuperação.

- Avalie os riscos e benefícios.

- Mantenha-se informado sobre avanços na área.





Um estudo publicado na Journal of Trichology revelou que 90% dos pacientes que realizam o implante capilar relataram satisfação com os resultados após um ano. No Brasil, a demanda por transplante capilar cresceu 25% nos últimos cinco anos, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Curiosamente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de procedimentos capilares, perdendo apenas para os Estados Unidos.