Nutrição - Foto: Adobe

NutriçãoFoto: Adobe

Publicado 22/05/2024 00:13 | Atualizado 22/05/2024 00:29

Com a chegada de maio, os mercados se enchem de uma variedade de frutas, legumes e verduras frescos e sazonais. Para ajudar a aproveitar ao máximo os alimentos da estação e promover uma alimentação saudável, a nutricionista e chef de cozinha Hellen Muller compartilha suas dez dicas valiosas.



Hellen Muller, nossa especialista convidada para esta coluna, é uma renomada nutricionista e chef de cozinha com mais de 15 anos de experiência em nutrição e gastronomia. Ela enfatiza a importância de uma alimentação balanceada e variada para a saúde e bem-estar.



"Aproveitar os alimentos da estação não só garante uma alimentação mais nutritiva, mas também ajuda a apoiar os produtores locais e a sustentabilidade ambiental," ressalta Hellen Muller.



Escolha Frutas e Legumes Coloridos: Em maio, temos uma grande variedade de frutas e legumes coloridos, como morangos, abacaxis, espargos e beterrabas. Esses alimentos são ricos em nutrientes essenciais e antioxidantes.



Priorize Alimentos Frescos e Locais : Opte por alimentos frescos e locais sempre que possível, pois eles geralmente têm mais nutrientes e menos aditivos químicos em comparação com os alimentos processados ou importados.



Aproveite as Hortaliças de Folhas Verdes: Maio é o mês das hortaliças de folhas verdes, como espinafre, couve, e alface. Esses vegetais são excelentes fontes de fibras, vitaminas e minerais essenciais para a saúde.



Experimente Novas Receitas: Aproveite os alimentos da estação para experimentar novas receitas e preparações culinárias. Isso ajuda a diversificar a dieta e tornar as refeições mais interessantes e saborosas.



Inclua Proteínas Vegetais: Maio também é ótimo para encontrar leguminosas frescas, como ervilhas e feijões, que são excelentes fontes de proteína vegetal, fibras e outros nutrientes importantes.



Consuma Mais Peixes: Inclua mais peixes frescos em sua dieta, aproveitando as espécies da estação, como salmão, sardinha e truta. Os peixes são ricos em ácidos graxos ômega-3 e proteínas de alta qualidade.



Opte por Grãos Integrais : Substitua os grãos refinados por grãos integrais, como arroz integral, quinoa e aveia, que são mais nutritivos e contribuem para uma alimentação equilibrada.



Beba Mais Água: Com o aumento da temperatura em maio, é importante manter-se hidratado. Beba mais água ao longo do dia e aproveite as frutas da estação, como melancia e melão, que possuem alto teor de água.



Evite Alimentos Processados: Reduza o consumo de alimentos processados, ricos em açúcares, gorduras saturadas e aditivos químicos. Opte por alimentos frescos e naturais para uma alimentação mais saudável.



Planeje Suas Refeições: Faça um planejamento semanal das refeições, incluindo alimentos da estação, para garantir uma alimentação equilibrada e evitar desperdícios.



Benefícios Econômicos: Comprar alimentos da estação pode ser mais econômico. Como esses produtos estão em abundância, seus preços tendem a ser mais baixos.

Sustentabilidade: Consumir alimentos da estação e de produtores locais reduz a pegada de carbono associada ao transporte de alimentos, contribuindo para a sustentabilidade ambiental.



Saúde Mental: Uma dieta rica em frutas e vegetais está associada à melhoria da saúde mental. Estudos indicam que pessoas que consomem cinco porções diárias de frutas e vegetais têm menor risco de desenvolver depressão e ansiedade.

Seguindo essas dicas simples, é possível aproveitar ao máximo os alimentos frescos e sazonais de maio, promovendo uma alimentação saudável e nutritiva.