Comunicação e posicionamento digital para profissionais da saúde - Foto: Eduardo Magalhães via Adobe

Comunicação e posicionamento digital para profissionais da saúdeFoto: Eduardo Magalhães via Adobe

Publicado 22/05/2024 20:18 | Atualizado 22/05/2024 20:23

A comunicação eficaz entre profissionais de saúde e pacientes é crucial para garantir o sucesso dos tratamentos e a satisfação dos pacientes. Estudos mostram que a comunicação inadequada pode levar a mal-entendidos, frustração e até mesmo comprometer a saúde dos pacientes.

Segundo uma pesquisa publicada no Journal of Medical Internet Research (2023), 38% dos pacientes relataram frustração devido a informações incorretas ou mal explicadas por profissionais de saúde, especialmente nutricionistas. Estes dados reforçam a necessidade de uma comunicação clara e precisa para evitar tais problemas.



No próximo sábado, dia 25 de maio, das 9h às 19h, a cidade de Manaus será palco do “Connecta Med”, um evento inovador focado em comunicação, posicionamento e gestão digital para profissionais da saúde. O encontro acontecerá no Teatro Manauara, no Manauara Shopping, na Av. Mário Ypiranga, 1.300, bairro Adrianópolis - Zona Centro-Sul.



Conectando e capacitando profissionais de saúde



Conversamos com o Idealizador do projeto Jefferson Medeiros, médico especialista em oncologia de cabeça e pescoço e docente na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para dar detalhes sobre o projeto.

Idealizador do projeto médico Jefferson Medeiros, em entrevista a Coluna Amigo Fit, no Jornal O Dia. Foto: Divulgação

" Nossa missão é mostrar o poder da comunicação eficaz tanto nas redes digitais quanto no atendimento presencial. “O ‘Connecta Med’ não é apenas para empresários da saúde. Estamos falando de conectar médicos e outros profissionais de saúde, pois identificamos que esse é um público muito carente nesse tipo de assunto. O médico não aprende venda, posicionamento, finanças e comunicação na faculdade. A ideia é que esse público tenha acesso a uma imersão sobre esses e outros assuntos ” , afirma Medeiros.



Posicionamento digital e presencial



Além de destacar a importância da presença digital, o “Connecta Med” também abordará a comunicação eficaz durante o atendimento presencial. Marcos Strider, psicólogo cognitivo-comportamental e um dos palestrantes do evento, ressalta que a maneira como os profissionais se comunicam com seus pacientes pode afetar significativamente os resultados do tratamento. “A comunicação clara e empática é essencial para estabelecer confiança e garantir que os pacientes compreendam e sigam as orientações de forma adequada”, afirma Strider.





Educação contínua e melhoria das práticas



Para Medeiros, a educação contínua é fundamental para melhorar as práticas de comunicação dos profissionais da saúde. “Estar no mundo digital deixou de ser uma opção. O medo é um empecilho para que esses profissionais participem do movimento, e o ‘Connecta Med’ vai mostrar as possibilidades para que isso se torne realidade”, enfatiza. O evento oferecerá uma imersão em temas como posicionamento digital, comunicação eficaz e gestão de práticas profissionais, visando a capacitar os participantes a melhorar suas interações tanto online quanto presencialmente.



Medeiros ainda explica, que o projeto “Connecta Med” se apresenta como uma oportunidade essencial para que profissionais da saúde aprimorem suas habilidades de comunicação, tanto digital quanto presencial, garantindo que a informação correta e precisa chegue aos seus pacientes.

Em um cenário onde a má comunicação pode ter sérias consequências, eventos como esse são fundamentais para promover a melhoria contínua e a excelência na área da saúde.